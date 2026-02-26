Feira do Queijo em Celorico reconheceu trabalho «permanente, árduo e duro» dos produtores

De sexta-feira a domingo, o recinto do mercado municipal de Celorico da Beira e zona envolvente foram palco da tradicional feira do queijo Serra da Estrela, que já vai na 47ª edição. Depois do Carnaval, Celorico da Beira, a autodenominada “Capital do Queijo Serra da Estrela”, esteve em festa para homenagear os pastores e promover o produto endógeno, genuíno e singular. Um «cartão de visita» de Celorico da Beira, referiu o presidente da autarquia, Carlos Ascensão.

Durante o fim de semana houve muita gastronomia com degustações, mostra de artesanato, animação com música popular e concertos. A feira contou com várias dezenas de expositores, não só de produtores de queijo, como de outros produtos tradicionais da região. O município de Celorico da Beira pretende «continuar a afirmar esta feira como um evento importante ao nível da cultura, história e tradição, consolidando o lugar de destaque» nas feiras do queijo da região, destacou Carlos Ascensão, presidente da Câmara, sublinhando que «temos de continuar a valorizar o queijo da serra». O autarca salientou que, apesar do fim-de-semana ter sido de festa, «a realidade dos produtores estende-se pelos 365 dias do ano, sem intervalos, sem folgas, marcada por sol intenso, chuva persistente, secas, intempéries e outras contingências que, por vezes, tornam insuficiente o esforço despendido».

Este ano o preço do quilo do queijo comercializado na feira de Celorico da Beira situou-se entre os 20 e os 26 euros (DOP). Uma coisa é certa, a procura continua a ser maior que a oferta, o que significa, por um lado, que o produto tem valor, mas, ao mesmo tempo, obriga a pensar num aumento de produção, tendo em conta o número reduzido de produtores, numa população cada vez mais envelhecida. Quando Maria Helena Belo nasceu já os pais fabricavam queijo da serra, atividade que quis manter. Participa na feira celoricense «há muitos anos» e considera o certame «importante para continuar a divulgar o nosso queijo da serra». Já não produz em grande quantidade, como antigamente, sendo que a maioria dos seus clientes são do concelho e da região, mas também vende para outras zonas do país.

No geral, os expositores consideram a feira do queijo de Celorico da Beira «muito importante» porque se realiza numa das melhores zonas de produção do afamado queijo Serra da Estrela, atraindo milhares de pessoas que «vêm comprar diretamente aos produtores», enquanto «aproveitam para visitar o concelho e contribuem para a economia local». Maria Isabel Andrade, outra produtora de Celorico da Beira, faz queijo há 47 anos – tantos como o número de edições da feira – e nota «muitas diferenças» em relação a outros tempos, como «a obrigação de ter queijarias licenciadas». O que não muda é a qualidade do produto, «que não se alterou, pelo contrário», garante. Ainda assim, sublinha que «a atividade dá muito trabalho, é uma vida muito difícil no Verão e no Inverno e os jovens procuram outras profissões».

A sessão de abertura da feira contou com a presença de autarcas da região e diversas entidades, entre as quais o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que fez questão de salientar a importância deste tipo de iniciativas. «Valorizar este território é valorizar as pessoas que aqui vivem, que o constroem e permitir também torná-lo atrativo para que outros o procurem», afirmou, realçando que a feira representa «o reconhecimento público de um trabalho permanente, árduo e duro».

Sendo o maior evento promovido pelo município, a Câmara aproveitou a ocasião para apresentar publicamente três projetos: Edifício multiusos de apoio ao Mercado Municipal, Loja do Cidadão e alteração do edifício da antiga Escola Profissional para serviços públicos. Carlos Ascensão referiu que, além da importância de cada intervenção, é uma forma de «contribuir para uma nova centralidade na vila de Celorico, com um grande espaço de estacionamento automóvel e, obviamente, a requalificação deste património». A afluência à 47ª edição da Feira do Queijo de Celorico da Beira manteve-se elevada durante todo o fim de semana, com o queijo de ovelha novamente em destaque, acompanhado por outros sabores tradicionais da Beira Interior.