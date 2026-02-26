Aprovadas propostas de contratos interadministrativos com as freguesias

O executivo da Câmara de Penamacor aprovou, por unanimidade, as propostas de contratos interadministrativos a celebrar com todas as Juntas e Uniões de Freguesias do concelho.

A deliberação foi viabilizada na reunião quinzenal realizada na sexta-feira e incluiu uma atualização dos valores a transferir para as freguesias da ordem dos 39 por cento, na globalidade. As propostas de contratos interadministrativos foram aprovadas no âmbito das atribuições dos municípios em delegar competências nas freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais. A medida parte do reconhecimento da Câmara de Penamacor «do papel das Juntas e Uniões de Freguesias na intervenção de proximidade nos territórios e do seu conhecimento sem par das realidades locais, o que se reflete numa melhoria da qualidade de vida dos cidadãos», adianta a autarquia presidida pelo socialista José Miguel Oliveira.

Na mesma sessão, o executivo aprovou também por unanimidade a atribuição de mais uma bolsa de estudos de ensino superior público a um estudante residente no concelho. A 23 de janeiro deste ano, a autarquia já tinha aprovado a atribuição de 38 bolsas de estudo, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Educação.