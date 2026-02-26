Autarquia de Pinhel aprova apoio de 300 euros para atrair médicos

A Câmara de Pinhel vai atribuir um apoio de 300 euros e outras regalias para atrair e fixar médicos no concelho e colmatar a «grande carência» de clínicos no Centro de Saúde local.

A proposta de protocolo a celebrar entre o município e a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda foi aprovada, por unanimidade, na reunião quinzenal do executivo da passada quinta-feira. «É um suplemento remuneratório que será pago à ULS que, por sua vez, o fará repercutir no vencimento do médico», adiantou Daniela Capelo, presidente da Câmara de Pinhel, a O INTERIOR. Segundo a autarca, será atribuído um apoio financeiro de 300 euros aos clínicos que se fixem no concelho, enquanto os contratados que não residirem em Pinhel terão direito a um apoio financeiro menor. «Temos também apoios não financeiros, como a utilização gratuita das piscinas, cinema, ginásio e outros serviços municipais aos médicos residentes, com uma bonificação de 50 por cento para os seus familiares diretos, como sejam os cônjuges e os descendentes. Para os médicos não residentes, atribuímos uma redução do preço de 50 por cento para o acesso a estes equipamentos», acrescentou.

Daniela Capelo lembrou que o Centro de Saúde de Pinhel tem, atualmente, «uma grande carência» de médicos de família. «Recentemente dois médicos saíram para outros projetos e, portanto, há utentes que não têm médico de família e, além disso, também precisamos de médicos que permitam ter as escalas preenchidas no Serviço de Atendimento Complementar, vulgarmente conhecido por Urgência», especificou a autarca social-democrata. Segundo a edil pinhelense, o Centro de Saúde conta atualmente com três médicos de família e serão necessários, «em bom rigor, mais três» para serem prestados cuidados de saúde «atempados e de qualidade».

A presidente do município considerou que os apoios aprovados serão atrativos, pois foram «pensados e delineados depois de conversarmos com a ULS, com alguns médicos que já prestam serviço em Pinhel e outros que poderão estar interessados em vir». De resto, o município decidiu avançar com esta medida por haver na região «vários municípios que já atribuem estes apoios e, portanto, somos quase impelidos também a adotá-los». Na quinta-feira, o executivo pinhelense cumpriu um minuto de silêncio em memória do ex-autarca Luís Videira Poço, falecido a 5 de fevereiro, aos 79 anos.