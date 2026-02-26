Altercação entre João Prata e Sérgio Costa subiu de tom

A última reunião de Câmara de fevereiro ficou marcada por uma interrupção após um desentendimento entre João Prata e Sérgio Costa. O vereador do PSD/CDS/IL não gostou que o presidente da Câmara falasse com um dos seus vereadores enquanto intervinha e criticou a atitude de Sérgio Costa.

O diálogo subiu de tom e a reunião teve que ser suspensa temporariamente, com o presidente e restantes vereadores da maioria a abandonarem a sala, mas foi retomada e decorreu com normalidade. O braço-de-ferro surgiu quando o social-democrata questionava o presidente sobre uma das cláusulas do contrato de adjudicação do espetáculo do “Julgamento e Morte do Galo”, que estipulava que seria pago 30 por cento do valor depois da entrega do texto do espetáculo e os restantes 70 por cento após a realização do evento. No final, aos jornalistas, João Prata classificou a atitude de Sérgio Costa como sendo a de «um monarca que se julga dono de tudo». E prosseguiu: «Foi uma brincadeira de Carnaval do presidente e um sintoma de autoritarismo e de falta de respeito por quem está nesta sala». Na resposta, Sérgio Costa foi lacónico: «São declarações de criancice que não devo comentar», disse.