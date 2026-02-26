Empréstimo de 11,2 milhões de euros aprovado para regeneração urbana do Vale do Cabroeiro

Mais pacífica foi a aprovação da adjudicação da contratação de um empréstimo, de longo prazo, de 11,2 milhões de euros para a empreitada de regeneração urbana do Vale do Cabroeiro.

A oposição voltou a abster-se, repetindo a votação na abertura do procedimento. O empréstimo foi adjudicado à Caixa de Crédito Agrícola, pelo prazo de 20 anos, com três de carência. «Irá coincidir com 2029, quando a obra estiver quase terminada e acabamos de pagar os empréstimos que vêm do passado», disse Sérgio Costa. Segundo o autarca, atualmente o município

está a pagar cerca de 2,5 milhões de euros por ano com esses empréstimos antigos que foram contraídos para «fazer obras importantes» na cidade. «Mas parece que a oposição, PS e PSD, não quer que se façam obras para o futuro», criticou o edil guardense.

António Monteirinho afirmou que o PS foi «coerente» neste assunto, não sem antes lembrar que o pagamento deste empréstimo vai «arrastar-se por várias gerações». O vereador disse mesmo que, no final deste mandato, o presidente da Câmara «ainda não pagou nenhuma prestação desse empréstimo».

João Prata deu o assunto por encerrado porque as sugestões que a coligação PSD/CDS/IL apresentou para serem incluídas no caderno de encargos não foram consideradas. «Vamos agora verificar o que dirá o Tribunal de Contas, depois de viabilizado na Assembleia Municipal, se concorda ou não com aquilo que ali está», afirmou o social-democrata. A nova estrutura orgânica e o empréstimo vão ser submetidos à Assembleia Municipal desta sexta-feira.