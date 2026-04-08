Hotel Lusitânia vai encerrar nove meses para obras de requalificação

O grupo Natura IMB Hotels vai investir cerca de 2 milhões de euros na requalificação do Hotel Lusitânia Congress & Spa, na Guarda, que vai passar a ser o hotel mais sustentável do grupo, num modelo “hotel-quinta”. Depois da construção do H2otel, em Unhais na Serra, a requalificação dos hotéis Puralã, Sport Hotel e ainda no Clube de Campo, na Covilhã e na transformação do hotel Vanguarda no Versatile, a nova aposta do grupo vai incidir no Hotel Lusitânia, também na cidade da Guarda que vai levar ao encerramento desta unidade durante nove meses (até ao verão de 2027).
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