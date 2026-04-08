Revista “Sabucale” apresentada esta quarta-feira

O nº15 da “Sabucale”, revista do museu municipal do Sabugal, vai ser apresentada esta quarta-feira (15h30), nos Paços do Concelho.

Esta edição tem como autor convidado Ricardo Costeira da Silva, arqueólogo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A publicação destina-se a divulgar trabalhos de investigação sobre o concelho do Sabugal e áreas limítrofes e conta neste número com artigos de André Oliveirinha (“Os brincos de ouro do sítio da Lagoa – Benquerença, Penamacor), Marcos Osório (Pedras singulares – capítulo III: Novos achados arqueológicos enigmáticos no concelho do Sabugal) e Paulo Pernadas (Contributos para o estudo dos fossos defensivos dos castelos do Sabugal e Alfaiates – séc. XVI). Escrevem também Ana Gabriel, Paulo Pernadas, Marcos Osório e Ricardo Costeira da Silva (Cerâmica de Época Moderna do Castelo de Vilar Maior: evidências de consumo e práticas domésticas – sécs. XVII-XVIII), Carlos Borregana (Os abrigos de pastor do Baraçal. Contributos para o estudo de uma arquitetura pastoril), Vera Duarte (Museu de Arte e Cultura de Vale de Espinho: espaço de celebração das pessoas, da arte e história local), Felismina Rito (Identidade da cozinha transcudana). A “Sabucale” inclui ainda um suplemento sobre o projeto Naturcôa, com imagens e textos dos autores que participaram na residência artística de 2025. A revista está à venda no Museu do Sabugal e na biblioteca municipal.