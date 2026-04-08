Campeonato Nacional de Karaté da Liga Portuguesa na Guarda

A Guarda vai receber o Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Karaté, no dia 17 de maio. A competição vai decorrer no pavilhão municipal de São Miguel.

A organização é da Associação Karate Shotokan Guarda (AKSG), em parceria com a Liga Portuguesa de Karaté Shotokan e o município da Guarda. Segundo os promotores, são esperados nesta competição cerca de 400 atletas do continente, Madeira e Açores e seus acompanhantes. Na véspera vai decorrer o estágio nacional da Liga e uma ação de formação de arbitragem.