Dicas para proteger as encomendas mais delicadas durante o transporte por correio

Enviar um pacote frágil sempre causa um certo nervosismo, pois ficamos a perguntar-nos se ele vai aguentar o tranco, se alguém vai atirá-lo sem cuidado numa esteira transportadora, se vai chegar inteiro. E, embora não possamos controlar tudo o que acontece depois que o pacote sai das nossas mãos, podemos fazer muito antes que isso aconteça. Com os materiais adequados e um pouco de cuidado na embalagem, as chances de a remessa chegar intacta aumentam consideravelmente.

Os materiais que realmente protegem

Vamos começar pelo básico: o embrulho do objeto em si. Aqui entra em cena o papel seda, um recurso que talvez não leve muito em conta, mas que funciona maravilhosamente bem com peças delicadas. A sua textura suave protege superfícies sensíveis contra atritos e arranhões e, por ser flexível, adapta-se bem a formas irregulares: uma figura de cerâmica, um frasco de vidro, uma joia com relevos. Ele quase não adiciona peso ao pacote, e isso também é muito bem-vindo.

Depois de embrulhar o objeto, é hora de pensar no interior da caixa. Os espaços vazios são o verdadeiro problema: quando há espaço livre, o conteúdo desloca-se, e, quando se move, bate. Papel kraft amassado, lascas de papel ou bolsas de ar são opções que funcionam bem para preencher esses espaços e manter tudo no lugar. Não é preciso gastar muito; o que importa é que nada fique a abanar.

E a caixa em si também conta. Para objetos frágeis, o mais recomendável é optar por papelão de dupla camada, que oferece melhor resistência a impactos e pressão. O tamanho também importa: uma caixa enorme deixa margem para que o conteúdo se desloque, e uma muito apertada pode comprimir o que queremos proteger. Encontre o equilíbrio e já terá muito ganho.

O fechamento é o que fica por fora

Com o objeto bem protegido no interior, é tentador dar o trabalho por concluído. Mas o lacre e a apresentação externa merecem um momento de atenção antes de ir aos CTT.

A fita de embalagem é o elemento mais subestimado do processo. Muitas pessoas fecham a caixa com uma única tira e pronto, mas as bordas e os cantos, as zonas mais expostas durante o manuseio, também precisam de reforço. Três tiras nas aberturas superior e inferior, além de uma revisão nas bordas, proporcionam uma resistência muito maior sem que isso leve mais de dois minutos.

E a sinalização? Colocar uma etiqueta com “Frágil” ou “Este lado para cima” pode parecer algo simbólico, mas, na prática, faz diferença. As operadoras logísticas trabalham com volume e velocidade, e uma indicação visível pode fazer com que um pacote receba um tratamento um pouco mais cuidadoso ao longo de toda a cadeia. Não é infalível, claro, mas ajuda. E se a remessa tiver um valor especial, adicionar um seguro de remessa ou contratar um serviço com rastreamento em tempo real é uma decisão que geralmente vale a pena.

Proteger bem uma encomenda requer escolher os materiais adequados, preencher bem os espaços vazios, selar com cuidado e sinalizar o exterior com clareza. São passos simples que, juntos, formam um sistema bastante confiável. E, quando o destinatário abre a encomenda e encontra o conteúdo em perfeito estado, percebe-se que aquele tempo extra dedicado à embalagem valeu totalmente a pena.