PS questiona Governo sobre atraso na nomeação de vogal para a ULS Guarda

Os deputados do Partido Socialista questionaram o Governo sobre o atraso na nomeação de vogal eleito pelos municípios para a ULS da Guarda. Os deputados pretendem saber «qual o prazo legal e efetivo para a oficialização da nomeação do vogal e quais as razões concretas para o atraso superior a 15 meses na concretização desta nomeação, considerando que o Conselho de Administração se encontra incompleto desde outubro de 2024».

«Temos um Conselho de Administração em funções desde 22 de outubro de 2024 sem que o vogal escolhido pelos municípios integre a equipa, o que nos suscita dúvidas quanto aos motivos deste atraso e preocupações quanto à essencial articulação com as comunidades locais e para uma resposta eficaz às necessidades da população do território», sublinha Aida Carvalho, deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Guarda.