GNR deteve suspeito de incêndio florestal no concelho de Gouveia

A GNR deteve na segunda-feira um homem de 44 anos, no concelho de Gouveia, por incêndio florestal que terá sido causado por «ação intencional» para limpeza de terreno.

A detenção foi realizada por elementos do Posto Territorial de Gouveia, na sequência de um alerta para a existência de fumo em zona de mato contígua a uma área habitacional. «Os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo sido possível apurar o autor e a existência de dois pontos de ignição, que tiveram origem numa ação intencional com o objetivo de limpeza de terreno», refere o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.

A GNR apurou ainda que o suspeito não possuía qualquer autorização para a realização de queima, que consumiu «uma área de 0,01 hectares», pelo que o homem foi detido e constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Gouveia.

A GNR recorda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e apela ao cumprimento das regras de segurança. «A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos».