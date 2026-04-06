Detido em Foz Côa homem com 114 doses de haxixe

A GNR da Guarda, através do Posto Territorial de Vila Nova de Foz Côa, deteve um homem de 26 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. No decorrer da intervenção, foi detetado um odor intenso, característico de produto estupefaciente, proveniente do interior da viatura. Na sequência das diligências policiais, foi possível confirmar que o suspeito se encontrava na posse de substâncias ilícitas, tendo sido detido em flagrante.

Da operação resultou a apreensão de 114 doses de haxixe, 100 euros em numerário, duas navalhas, uma mochila e um caderno. O detido foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.