Presidente da República inicia amanhã Presidência Aberta na zona Centro

Conforme anunciado no passado dia 15 de março, o Presidente da República, António José Seguro, inicia amanhã, a sua primeira Presidência Aberta nas regiões da Zona Centro afetadas pelas recentes intempéries.

A iniciativa decorre amanhã, dia 6, no distrito de Castelo Branco (Sertã, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei) terminando em Tomar, continuando no dia 7 em Santarém (Tomar e Ourém) no dia 8 em Coimbra (Penela, Soure, Montemor-o-Velho e Coimbra), terminando no distrito de Leiria nos dias 9 (Batalha, Pombal, Pedrógão Grande e Alvaiázere) e no dia 10 (Leiria e Marinha Grande).

Nesta deslocação, o Presidente da República, que terá a sua base em Tomar «escuta as populações, testemunha os impactos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas».