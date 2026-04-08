Lurdes Ferrão vence prova de Esqui Alpino em Andorra

Lurdes Ferrão, atleta da CERCIG, venceu a prova de esqui alpino no 17º Troféu Internacional de Esqui, promovido pela Special Olympics, que decorreu de 24 a 29 de março, em Andorra.

A esquiadora integrou a seleção nacional da Special Olympics. «Esta vitória representa não apenas um marco individual, mas também o reflexo do trabalho contínuo desenvolvido pela CERCIG na promoção da inclusão, da igualdade de oportunidades e do desenvolvimento integral dos seus utentes através do desporto adaptado. A aposta consistente na prática desportiva tem demonstrado ser um instrumento fundamental na capacitação, autonomia e valorização pessoal dos atletas», realça a direção da Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.