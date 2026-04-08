António Fonseca aposenta-se do Comando Sub-regional da Proteção Civil

António Fonseca, até aqui comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, aposentou-se recentemente.

Natural de Almeida, o responsável tem 67 anos e dedicou a vida ativa à proteção civil. Licenciado em Biologia pela Universidade de Lisboa, com pós-graduações em Ciências da Educação e em Administração Social, António Fonseca especializou-se no domínio da proteção e socorro, tendo iniciado carreira nos bombeiros de Almeida, de que foi comandante durante uma década. Integrou posteriormente o Serviço Nacional de Bombeiros e, mais tarde, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, desempenhando funções de inspetor, coordenador distrital e, durante mais de uma década, como comandante operacional distrital da Guarda, cessando funções como comandante sub-regional.

O seu percurso e profissionalismo já foram elogiados pela Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, para a qual «o Comandante Dr. António Fonseca afirmou-se como uma referência no sistema de proteção civil, sendo reconhecido pela sua capacidade de liderança, pelo seu elevado sentido de responsabilidade e pela sua permanente disponibilidade para servir». A FBDG considera ainda que a António Fonseca «é devida uma justa e sentida homenagem». O comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela deverá ser assumido provisoriamente por João Rodrigues, atual segundo comandante operacional.