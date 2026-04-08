PJ da Guarda detém reincidente de pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve esta terça-feira, em flagrante delito, um homem com 64 anos que, «reiteradamente, acedia e detinha conteúdos pornográficos com menores de idade, em suporte informático». Na sua posse, segundo comunicado da PJ, foram encontrados, «em dois telemóveis, cerca de 36 mil fotografias com pornografia com crianças menores de 14 anos»

Acresce ainda referir que o suspeito foi já alvo de duas condenações em Tribunal, pela prática dos mesmos crimes, encontrando-se com a pena aplicada de cinco anos de prisão, suspensa. O inquérito é titulado pelo DIAP da Guarda, onde o detido será presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.