Acompanhe os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974 na sede da Rádio Altitude

Neste domingo o 25 de Abril de 1974 passa pela Rádio Altitude em forma de escuta coletiva com a transmissão, na sede da rádio local mais antiga do país, de todos os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974. Trata-se da estreia de uma iniciativa da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril, em que será divulgada, pela primeira vez, na íntegra, a reportagem dos jornalistas Pedro Laranjeira, que morreu em 2015, Paulo Coelho e Adelino Gomes, feita entre o Largo do Carmo e o Terreiro do Paço há precisamente 51 anos.

Uma peça para ouvir entre as 14h30 e as 18h30 da tarde deste domingo, na sede da Rádio Altitude.

Destaque para a tertúlia em direto, na manhã de domingo, a partir das 11 horas, com o jornalista Adelino Gomes, Inácia Rezola (presidente da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril), José Manuel Mota da Romana (professor universitário aposentado) e Albino Bárbara (colaborador do Altitude). A moderação é de Luís Baptista-Martins, diretor da rádio Altitude.