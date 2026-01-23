Estágio de música eletroacústica em Seia com estreia de obra de Nuno d’Eça

O Conservatório de Música de Seia recebe no fim de semana o estágio do Conservatório de Música de Seia, da Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), orientado por Jaime Reis.

A atividade começa esta sexta-feira (17 horas) com um concerto com obras de música mista (instrumento e eletrónica) que inclui a estreia absoluta de “PIM PAM PUM”, nova versão para clarinete, piano e eletrónica, de Nuno d’Eça. O compositor foi recentemente distinguido com o 1º Prémio do Concurso Nano Músicos Eletroacústicos 2025 (categoria Ensino Superior) com “The Egg”, para clarinete e eletrónica. A obra “PIM PAM PUM” será estreada por Matilde Galvão (piano) e Dinis Frias (clarinete), dois alunos do Collegium Musicum – Conservatório de Música de Seia, que já participaram em atividades do Projecto DME. Desta vez, irão trabalhar com os alunos do Laboratório de Música Mista José Luís Ferreira e o professor Jaime Reis.

Ainda na sexta‑feira (16h30), os alunos do Laboratório de Música Mista, Pedro Pádua Rodrigues e António Girão Fonseca (piano), Carolina Simas Carneiro (trompa), Catarina Crespo e Fruzsina Szűcs (clarinete) irão apresentar e explicar obras de música mista de Christian Glascock, Åke Parmerud, Mariana Vieira e João Pedro Oliveira. O estágio inclui ainda recitais na Residência Sénior e Hostel Criativo da Associação de Beneficência do Sabugueiro e a Casa de Santa Isabel (São Romão), entre outras atividades pedagógicas complementares, como gravações de campo na Serra da Estrela e na cidade de Seia. O estágio é promovido pelo Projeto DME/Lisboa Incomum, uma entidade de criação, programação e formação que trabalha maioritariamente na área da música erudita contemporânea e eletroacústica.