Gouveia opta por fechar escolas só na tarde de sexta-feira

A Câmara de Gouveia também vai encerrar, esta sexta-feira, os estabelecimentos de ensino do concelho, mas só no período da tarde, devido à previsão de queda de neve e condições meteorológicas adversas.

A decisão foi tomada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, «em articulação com o Agrupamento de Escolas de Gouveia e o Instituto de Gouveia – Escola Profissional», é justificado numa publicação nas redes sociais.

A autarquia acrescenta que «os transportes escolares realizar-se-ão apenas durante o período da manhã, em conformidade com o horário de encerramento dos estabelecimentos».