Manteigas também fecha escolas amanhã devido à previsão de neve

A Câmara de Manteigas decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino do concelho na sexta-feira devido à previsão de queda de neve nas próximas 48 horas.

«O município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Manteigas e a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, informa que os referidos estabelecimentos de ensino estarão encerrados amanhã, 23 de janeiro, devido à previsão de queda de neve», lê-se numa nota publicada nas redes sociais.

Segundo a autarquia, a medida resulta «da avaliação realizada na manhã de hoje sobre as condições meteorológicas previstas para as próximas horas, cujo agravamento poderá condicionar a circulação automóvel».