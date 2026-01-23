Escolas e Ruas no centro da cidade da Guarda fechadas

As escolas estão hoje fechadas na Guarda para, de acordo com a Câmara da Guarda, «salvaguardar a segurança dos alunos e das famílias» e permitir «a concentração de meios de proteção e socorro para atividades consideradas prioritárias». Estão também fechadas no centro da cidade as Ruas Nuno Alvares Pereira, Rua Francisco dos Prazeres, Rua Ribeiro Sanches e Rua do Encontro.

A população é aconselhada a evitar deslocações desnecessárias e a contactar os números de telefone 965 920 678 ou 271 220 262 [Serviço Municipal de Proteção Civil] em caso de situação de perigo, emergência ou constrangimento devido à neve.

A Proteção Civil Municipal recomenda ainda que, quem tiver que se deslocar de carro, use a VICEG e, na cidade, o corredor formado pelas Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro; Avenida Monsenhor Mendes do Carmo; Avenida Cidade de Safed; Avenida Cidade de Béjar; Avenida Cidade de Watterbury; Avenida Cidade de Salamanca e ainda a Rua António Sérgio até à central de camionagem).