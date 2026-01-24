Luísa Sobral atua no Teatro Municipal da Covilhã no próximo dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, pelas 21h30.

A cantora e compositora portuguesa estrou-se em 2011 com “The Cherry on My Cake”, álbum muito bem recebido pelo público e pela crítica. Seguem-se “There’s A Flower In My Bedroom” (2013), com convidados como Jamie Cullum, António Zambujo e Mário Laginha e ainda o disco “Luísa” (2016), gravado em Los Angeles pelo produtor Joe Henry (Madonna, Elvis Costello, entre outros). “Rosa”, o quinto álbum de originais (2018) foi produzido por Raul Refree (Sílvia Pérez Cruz, Rosalía, Rocío Márquez).

Explorando com leveza os terrenos da pop, “DanSando” (2022) é o mais recente álbum de Luísa Sobral: um trabalho íntimo e pessoal, mas também socialmente consciente e implicado, reunindo canções mais luminosas e nas quais o amor é a matéria-prima.

Em 2017, assinou “Amar Pelos Dois”, que entregou ao irmão, Salvador Sobral, para interpretar – canção que trouxe para Portugal a sua primeira vitória na Eurovisão.