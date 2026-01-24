Tiago Bettencourt esgota grande auditório do TMG

Este sábado (21h30), o músico Tiago Bettencourt sobe ao palco do grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para um concerto que já está esgotado.

O cantautor emergiu com os Toranja, em 2003, afirmando-se, posteriormente, a solo. A sua obra é marcada por uma riqueza poética e uma sensibilidade melódica que equilibra a introspeção lírica com a produção pop cuidada. Em 2011, Tiago Bettencourt lançou “Tiago na Toca e os Poetas”, um álbum-livro onde musicou poemas de autores como Florbela Espanca, Ary dos Santos e David Mourão Ferreira, em parceria com artistas como Carminho, Camané e Fernando Tordo. No ano seguinte editou “Acústico”, uma celebração ao vivo com a participação de Lura e Jorge Palma, assinalando um percurso de uma década de muitas experiências e sucessos reveladores de uma das maiores vozes nacionais e de um dos grandes autores da sua geração.

Em 2022, o artista celebrou os 20 anos de uma carreira brilhante com dois concertos memoráveis na Casa da Música, no Porto, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O cantor transita entre o formato acústico e a experimentação eletrónica, explorando uma coerência estética independente. «A sua relevância na música reside na forma como consolidou um espaço para a canção de autor que, embora acessível, mantém uma profundidade reflexiva sobre temas como a viagem, a memória e a identidade», adianta a produção. Este sábado, Tiago Bettencourt apresenta na Guarda o novo álbum, intitulado “Foz”, que preparou ao longo de ano e meio e foi o resultado de um processo de experimentação do qual fez parte uma residência artística na Suíça. Lançado em novembro de 2025, é um trabalho «bastante mais eletrónico», ao mesmo tempo que tem «um lado orgânico».

O álbum conta com a participação do músico e produtor Fred Ferreira, dos Orelha Negra e Banda do Mar, da cantora Milhanas (que atua no TMG a 7 de fevereiro) e da fadista Raquel Tavares.