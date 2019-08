O centro histórico de Trancoso é o palco, na sexta-feira, de uma visita guiada e encenada sobre São Bartolomeu, o santo que deu o nome à feira que se realiza há 746 anos na cidade. A iniciativa enquadra-se no projeto “Cultura em Rede”, implementado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, em parceria com a Associação de Municípios da Cova da Beira e o município de Trancoso. A visita começa às 21h30 junto do posto de turismo.