TeatroAgosto começa sexta-feira no Fundão

O TeatroAgosto – Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre celebra este ano 15 anos de existência com um cartaz de espetáculos entre sexta-feira e 1 de setembro.

Organizado pela ESTE – Estação Teatral do Fundão, a atividade centra-se no Fundão e terá extensões nas freguesias de Alcaide, Silvares e Souto da Casa. A Feira Ibérica de Teatro, organizada em junho pela companhia fundanense, veio «ampliar o anel de interlocução com a comunidade da Estação Teatral, estendendo-a agora não apenas a Espanha, mas também a toda uma realidade transfronteiriça e, finalmente, aos próprios profissionais, artistas e técnicos do sector do teatro», segundo Nuno Pino Custódio, diretor artístico do evento e da ESTE. Por esta razão a edição deste ano será «mais reduzida e mais virada para a nossa produção interna» e irá marcar «a viragem para um novo ciclo de festivais que ocorrerão a partir de 2020». O responsável assumiu a O INTERIOR (ver última edição) que a companhia teatral pretende manter «o público que há 15 anos nos segue», razão pela qual este ano o evento cultural «não é uma edição de destaque, mas uma edição afetiva».

Assim, o XVº TeatroAgosto será realizado em colaboração com o programa de itinerâncias culturais da Câmara do Fundão, com as apresentações de “Há Beira na Revolta” (da ESTE) no Souto da Casa, Silvares e Alcaide, durante os dias 23, 24 e 25 de agosto (respetivamente), sempre pelas 22 horas. No fim de semana seguinte o teatro ruma ao Fundão. Na Praça da Moagem serão apresentadas as classes de teatro da ESTE, a 30 de agosto. No dia seguinte, no mesmo local, estará em cena a peça “Entre dilúvios”, da La Chana Teatro (Espanha). O primeiro dia de setembro será marcado pela atuação de Jorge Serafim e de Fernando Pardal, que darão vida a “Leituras Marinadas em Canções Dispersas” onde juntam «textos com canções», de acordo com a organização.