Vila Nova de Foz Côa: Amendoeiras em Flor começam já este fim de semana

O certame que celebra o produto-bandeira de Vila Nova de Foz Côa tem início já este sábado. Apesar do cartaz oficial do evento anunciar a Festa da Amendoeira em Flor para dia 21 de fevereiro, há atividades relacionadas com esta Primavera antecipada marcadas para este fim de semana.

Pelas 16 horas do próximo sábado a exposição “Amendoeiras e o Mundo Rural”, de Adriano Ferreira, será inaugurada na galeria de artes do Centro Cultural de Foz Côa. No dia seguinte o destaque vai para o todo-o-terreno, com a segunda edição do “Foz Côa TT Tour” e a quinta do passeio TT – Motos-Qwuads-Buggies” com saída simultânea às 8h30 da sede do concelho. A abertura oficial do certame está agendada para dia 21 e será marcada pelo espetáculo de “stand-up comedy” de Hugo Sousa, às 21h30 no auditório do Centro Cultural. No sábado seguinte Matay e o DJ João Amaral são os destaques da noite de espetáculos na Praça do Município, que antecedem um domingo preenchido com diversas atividades culturais, desportivas e de natureza.

«Não queremos utilizar esta festa para nos colocarmos pontualmente no território, mas sim para nos afirmarmos de forma estrutural», explica João Paulo Botto, vice-presidente da autarquia de Foz Côa. No calendário do evento destaque ainda para a “Noite de Fado Fozcoense”, dia 28 de fevereiro, e para o XXXIVº Festival de Folclore, com início às 14h30 do dia seguinte. Nesse sábado haverá também espaço para as atuações de Bárbara Bandeira e Wilson Honrado na Praça do Município. O investimento da autarquia na Festa das Amendoeiras em Flor situa-se entre os «120 e os 130 mil euros», de acordo com o João Paulo Botto, que salienta o «impacto direto do certame na restauração e alojamentos do concelho, que estão completamente esgotados nesta altura», afirma.

A festa prolonga-se ainda durante o início do mês de março. No dia 7 será a vez de Carolina Deslandes atuar na Praça Municipal de Foz Côa, realizando-se no dia seguinte o emblemático “Desfile Etnográfico”, a partir das 14h30. Nesse domingo de encerramento do certame terá também lugar o espetáculo de Rouxinol Faduncho, às 21h30, que será finalizado com o tradicional fogo de artifício. «É difícil inovar após 39 anos, mas esta festa mantém-se em alta», sublinha o autarca fozcoense.