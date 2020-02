Homem preso preventivamente por violência doméstica no Sabugal

Um homem de 62 anos foi detido esta quarta-feira no concelho do Sabugal por violência doméstica.

De acordo com comunicado enviado pelo Comando Territorial da Guarda, no âmbito de uma investigação «os militares [da GNR] apuraram que o suspeito agredia a sua esposa, de 63 anos, de forma reiterada e constante». Foi dado cumprimento a «cinco mandados de busca e um mandado de detenção, que resultou na detenção do agressor e na apreensão de uma arma de ar comprimido e 30 cartuchos», segundo a mesma nota.

O detido foi presente hoje ao Tribunal Judicial da Guarda, e fico preso preventivamente.