Manteigas «está na moda» e promove-se na Expo Estrela

Cinquenta expositores vão participar na 27ª edição da Expo Estrela, que terá lugar em Manteigas no fim de semana do Carnaval para dinamizar a economia local e promover o município numa altura do ano muito procurada pelos turistas.

De 22 a 25 de fevereiro, a praça municipal será palco de uma mostra de artesanato, gastronomia, comércio, indústria, serviços e animação a cargo de grupos locais e da região bem como a atuação de DJ’s. Os cabeças de cartaz deste ano são Matias Damásio (dia 23), Anjos (dia 24) e Cláudia Martins e Os Minhotos Marotos (dia 22). No domingo Gordo haverá ainda uma caminhada de 13 quilómetros entre as Penhas Douradas e a vila, enquanto na terça-feira terá lugar uma prova de queijo Serra da Estrela e o tradicional desfile de Carnaval. «A Expo Estrela tem um orçamento total de 101 mil euros, mas é um evento com muita qualidade, que não fica nada a dever àquilo que se vê noutros municípios», sublinhou Esmeraldo Carvalhinho, presidente da autarquia, na sexta-feira na apresentação do certame.

Na ocasião, o autarca considerou que Manteigas «está na moda e voltou a ter autoestima» graças ao crescimento exponencial do setor turístico nos últimos anos. «Este ano teremos mais de 750 camas com a abertura dos hotéis Vila Galé e Santa Luzia. É um número fora do vulgar e que nos coloca à frente de municípios muito maiores», reconheceu o edil, para quem o potencial do concelho está «nas paisagens, nos trilhos e no património natural ímpar que o estatuto de “coração” da Serra da Estrela nos proporciona». Esmeraldo Carvalhinho revelou que, entre 2014 e 2018, segundo dados do INE, o município cresceu «90,63 por cento em dormidas, o que é muito superior à média nacional, e 89 por cento em termos de hóspedes. Já os proveitos subiram 79 por cento neste período, ou seja, mais de 2,6 milhões de euros».

Na sua opinião, o turismo é «cada vez mais a alavanca» do desenvolvimento de Manteigas, onde «não é fácil fixar investimentos noutras áreas, nem há terrenos disponíveis para isso». O autarca aproveitou ainda a presença dos jornalistas para reconhecer que «há neste momento alguma dificuldade para encontrar casas para arrendar», mas esclareceu que a situação deve-se aos operários que estão a trabalhar nas obras, nomeadamente no hotel do grupo Vila Galé. «Estamos a terminar o diagnóstico e a estratégia de habitação no concelho e quando isso acontecer poderemos avançar para a reabilitação de edifícios, com apoios de várias fontes de financiamento, e colocá-los novamente no mercado», adiantou o presidente do município serrano.