Seminário de Adaptação às alterações climáticas no dia 15 em Seia

No próximo dia 15 o clima vai estar em debate no município de Seia. O 3º Seminário Nacional de Adaptação Local às Alterações Climáticas tem lugar num concelho que é membro da Rede de Municípios dedicada à temática.

No encontro, que terá lugar no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), estarão presentes especialistas, autarcas da região e personalidades da área, com o intuito de discutir soluções e partilhar conhecimentos relevantes na preparação para mitigar os efeitos das alterações climáticas. O programa inclui apresentações e workshops técnicos, destinados a capacitar a resposta a problemas como cheias, ondas de calor e questões de planeamento territorial. A participação no seminário é gratuita, mas carece de inscrição prévia, através do link link: https://forms.gle/Jne2Y7jyyn22ait48. Embora dirigida a autarcas e profissionais, as sessões são abertas ao público. A Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas é uma parceria liderada por municípios, criada em 2016, que envolve também instituições de ensino superior, centros de investigação, organizações não-governamentais e empresas, com o intuito de dinamizar a adaptação local aos problemas ambientais que podem surgir nos próximos anos.