Cariense é a única equipa da região na Taça de Portugal de futsal

A UD Cariense (Belmonte) é a única equipa de futsal da região que continua em prova na Taça de Portugal. No domingo, em jogo da segunda eliminatória, a formação que milita no Nacional da IIª Divisão venceu o dérbi da Beira Interior ao derrotar em casa o Sameiro (Manteigas), do mesmo escalão, por 5-2.

Os golos dos carienses foram marcados por Acosta, que bisou, Caseiro e Henrique Vaz, enquanto Mica apontou um autogolo. Do lado do Sameiro marcaram Artur Carrola e Mica. Também o CF Sabugal, que tinha sido repescado e milita no Distrital da Guarda, foi afastado ao perder em casa por 3-1 com a Casa do Povo Vilarandelo, do Distrital de Vila Real.