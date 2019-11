O município de Mêda comemora esta segunda-feira o seu feriado municipal.

O programa da efeméride inclui o lançamento do livro “Minha Terra Minha Gente: Coletânea de Cantigas Tradicionais do Concelho de Mêda” (14h30) e uma sessão solene meia hora depois no salão nobre dos Paços do Concelho.

As comemorações terminam pelas 17h30 com um magusto tradicional no recinto do mercado municipal.