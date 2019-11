IX Jornadas de Enoturismo em dezembro na Guarda

A Guarda foi escolhida para acolher as IXªs Jornadas de Enoturismo, que terão lugar no TMG a 5 e 6 de dezembro.

O encontro será subordinado ao tema “O Centro de Portugal como destino”, numa organização conjunta da Comissões Vitivinícolas Regionais do Dão, Beira Interior, Região de Lisboa e Tejo, bem como da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e da Associação Rota da Bairrada.