Seia: 2,8 milhões de euros para melhorar redes de abastecimento de água e saneamento

A Câmara de Seia está a investir 2,8 milhões de euros na ampliação das redes de abastecimento de água e de saneamento básico do concelho para melhorar o serviço prestado às populações.

Segundo a autarquia, as oito intervenções são executadas com comparticipação comunitária, no âmbito do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. Dessas, três estão concluídas e as restantes estão prestes a iniciar. Entre os projetos finalizados, está a criação de um emissário de águas residuais entre a aldeia de Vila Chã, a Zona Empresarial da Abrunheira e a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Seia. De acordo com o município serrano, concluídas estão também intervenções no sistema de águas residuais de Folgosa da Madalena e Folgosa do Salvador, bem como a empreitada de renovação e reconstrução de reservatórios e redes de abastecimento de água e de águas residuais na povoação de Vales, num investimento de cerca de meio milhão de euros.

As localidades de Barriosa, Cabeça de Eiras, Santiago, Vasco Esteves e Várzea de Meruge serão igualmente beneficiadas com novos sistemas de tratamento de saneamento de águas residuais.