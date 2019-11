Covilhã: Exposições, conferências, declamações e interpretações honram a obra de Sophia de Mello Breyner

A autarquia covilhanense assinala o centenário do nascimento da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen com um programa cultural que pretende alcançar diferentes públicos.

No dia 13, a Biblioteca Municipal será palco de interpretações de obras infantis da escritora pelo Conservatório de Música da Covilhã, uma atividade que requer marcação prévia. No dia 20, no Café Simply Sugar, terá lugar um café literário intitulado “Cem Palavras de Sophia”. Trata-se de uma sessão de declamação e canto a cargo da Academia Sénior da Covilhã. Durante o mês de novembro estarão também patentes as exposições “Alma de Sophia”, uma mostra bibliográfica e literária na Biblioteca Municipal, onde estará ainda disponível “Sophia em folhas de papel”, uma mostra de ilustrações/ desenhos dos alunos das escolas do concelho alusiva ao tema. Sob o nome “Sophia” haverá também uma exposição bibliográfica na Casa da Cultura José Marmelo e Silva, na freguesia do Paul.