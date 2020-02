Réplicas de “Star Wars” nos 18 anos do Museu do Brinquedo

O Museu do Brinquedo de Seia comemorou no domingo 18 anos de existência com a inauguração da exposição temporária “Star Wars in Pieces”.

A mostra está patente até novembro e é composta por réplicas exatas dos sabres laser usados nos filmes, as armas e demais adereços, todas peças numeradas e raras autorizadas pela LucasFilm. Estão igualmente expostas as principais naves e personagens dos filmes produzidas com peças da “Lego Ultimate Collector Series”, a série mais limitada e restrita da LEGO. I

nstalado num solar do século XVIII, no centro da cidade de Seia, o Museu do Brinquedo é um dos espaços dedicados a esta temática mais completos do país, reunindo mais de 10 mil peças, de várias épocas, de Portugal e do mundo, grande parte das quais foram doadas por particulares e instituições.

Segundo o município, que gere o equipamento, trata-se de um «espaço privilegiado para conhecer e explorar o mundo a brincar».