Quinta dos Termos lança coleção de garrafas-livro

A Quinta dos Termos, de João Carvalho, lança esta quinta-feira uma coleção inédita de três garrafas-livro que resulta de uma parceria com o editor Ricardo Paulouro e o poeta Gonçalo Salvado.

Estas novas edições têm como temas “Cântico dos Cânticos”, “Amor e Vinho nos Poetas de Lisboa” e “Quem Mais Vinho que Tu – Amor e Vinho em Fernando Pessoa” e contam com ilustrações de Francisco Simões e Dorindo de Carvalho. Não é a primeira vez que o produtor de vinhos do concelho de Belmonte, na Beira Interior, se aventura neste tipo de projeto. Em 2018, a Quinta dos Termos criou a primeira garrafa-livro em Portugal dedicada a “Rubá’iyat Poemas do Amor e do Vinho – 77 Poemas para Ler e Degustar”.

No evento, que tem início pelas 16 horas, serão ainda apresentados e provados alguns vinhos da Quinta dos Termos que chegarão ao mercado na Primavera, bem como uma nova carrinha Toyota Hilux, no âmbito de uma parceria do produtor vinícola com a Caetano Retail.