ULS da Guarda vai plantar mais 100 árvores no Parque da Saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou que vai realizar este mês mais uma fase de reflorestação do Parque da Saúde, no âmbito de um desafio lançado à instituição pelo Rotary Club local.

A atividade decorrerá na próxima segunda-feira, pelas 9h30, com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Segundo a ULS, serão plantadas 100 novas árvores (castanheiro da Índia, azevinho, pinheiro bravo, carvalho e sobreiro), das quais 50 foram oferecidas pelo Rotary Club da Guarda e as restantes pelo ICNF.