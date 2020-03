Pinhel organiza seminário para comemorar Dia Internacional da Mulher

A Câmara de Pinhel organiza esta sexta-feira um seminário comemorativo do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no domingo. Com início pelas 15 horas, a sessão conta com a participação da antiga ministra da Igualdade e Cidadania, Teresa Morais, e da empresária vinícola Teresa Freitas (Casa Ermelinda Freitas).

As conversas decorrem no auditório da Câmara Municipal e pretendem «proporcionar um momento de reflexão em torno do papel da mulher na sociedade e também dos múltiplos papéis assumidos pela mulher contemporânea», refere a autarquia.