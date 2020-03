Aberto concurso para apoios ao investimento agrícola na Cova da Beira

Estão abertas as candidaturas para apoio financeiro a projetos de investimento nas áreas de produção, transformação e comercialização agrícola, através do instrumento “Cova da Beira 2020” gerido pela RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural.

Os interessados podem concorrer até 20 de abril às medidas “10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”, para investimentos inferiores a 40 mil euros, e “10.2.1.2 – Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, para investimentos até 200 mil euros. Está ainda aberta a medida “10.2.1.4 – Cadeias Curtas”, até 6 de abril, que pretende «promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local». A RUDE estima que os concursos agora abertos permitam alavancar um investimento «superior a 1 milhão de euros no território da Cova da Beira» nas referidas áreas. Os financiamentos em causa integram o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020) para a Cova da Beira.