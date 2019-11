Município do Sabugal distingue Alcínio Vicente e João Reis

O pintor Alcínio Vicente e o escultor, ator e encenador João Reis vão ser distinguidos com as Medalhas de Mérito Cultural do Município do Sabugal no Dia do Concelho, que será assinalado este domingo.

As celebrações dos 723 anos da confirmação do foral do Sabugal por D. Dinis, em 1296, começam no Largo da Fonte com um desfile da Sociedade Filarmónica Bendadense e das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Sabugal e do Soito. Segue-se uma sessão solene onde será recordada a vida e obra do filósofo, historiador e escritor natural de Quadrazais Jesué Pinharanda Gomes, homenageado com a Medalha de Ouro do Município em 2012. Na ocasião será ainda apresentado o livro “Pensar Português”, por Américo Pereira. Ao final da manhã serão inauguradas no Museu do Sabugal as exposições de pintura e escultura de Alcínio Vicente e João Reis. A jornada contempla vários momentos musicais.