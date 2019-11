Ciclovia da Guarda a concurso por 2,1 milhões de euros

A construção da pedovia/ ciclovia da Guarda está a concurso pelo preço base de pouco mais de 2,1 milhões de euros. O projeto dos arquitetos João Marujo e Carla Madeira foi apresentado pelo município há um ano terá nove quilómetros ao longo da VICEG (Via de Cintura Externa da Guarda), numa primeira fase, e vai ligar todos os bairros da cidade.

Este corredor com três metros de largura terá início na rotunda dos Bombeiros e terminará na rotunda do Bairro de São Domingos. Haverá ligações ao IPG, Parque da Saúde, aos bairros das Lameirinhas, Torrão, Sra. dos Remédios, Alfarazes, Pinheiro, Guarda-Gare, bem como ao Parque Urbano do Rio Diz e ao parque industrial. «É um percurso com uma orografia bonita e mais suave para as pessoas possam ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, porque o conceito é proporcionar mobilidade sustentável à cidade», disse o autor na apresentação do traçado. Para evitar os atravessamentos da VICEG serão utilizadas passagens inferiores já existentes, mas também a ponte pedonal de São Miguel, que «não tem atualmente grande utilidade», disse João Marujo.

A concretização deste projeto, denominado “Incremento dos Modos Suaves no acesso ao Parque Industrial da Guarda”, já garantiu um financiamento de 85 por cento de fundos comunitários. A autarquia estima que a obra esteja concluída em 2021.