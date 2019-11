Festival de Outono anima Manteigas no fim de semana

O Festival de Outono já começou em Manteigas. Esta sexta-feira, Esmeraldo Carvalhinho, presidente do município, disse que o objetivo é «promover o concelho e dar a conhecer as nossas paisagens. Seria muito mau se Manteigas, com o potencial de atração que tem com este leque de cores outonais, não aproveitasse para captar mais turismo para o concelho».

O evento prolonga-se pelo fim de semana na Praça Municipal, que é esta sexta-feira palco de um desfile de moda e de um concerto do Rouxinol Faduncho. Até domingo há animação, atividades desportivas e concursos gastronómicos, entre outras iniciativas. No sábado terá lugar o trail “Trilhos do Burel” e uma caminhada de 13 quilómetros, seguidos, à tarde, de uma “Prova das Sopas de Outono”. À noite haverá música com o Grupo Coral de Manteigas e uma “Festa das Cores” com DJ Trindade & Luís Serra – Sax Live Act.

O festival termina no domingo com uma saída de campo micológica, aproveitada também para conhecer plantas aromáticas e medicinais, bem como uma sessão de “showcooking” pela Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas (15h30), o concurso “Doce e Salgado de Outono”, um magusto e uma prova de jeropiga (16 horas). A organização é do município de Manteigas. «O Festival de Outono é um evento que já se vai consolidando e esperamos que haja muita gente a visitar-nos porque há previsão de queda de neve para a Serra da Estrela no fim de semana, o que traz mais turistas à região», espera o autarca.