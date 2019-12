Manteigas: Ribeiro da Vila requalificado

Está concluído o projeto de requalificação do Ribeiro da Vila, em Manteigas, cujas margens acolhem agora a “Plataforma Trilhos Verdes”.

Segundo a autarquia, a empreitada permitiu disponibilizar «percursos mais seguros e confortáveis e, ao mesmo tempo, oferecer ao ribeiro uma nova beleza, conferida pela iluminação cénica e decorativa, mas também pelos materiais escolhidos para o gradeamento, numa mescla feliz de madeira e aço “corten”». O percurso requalificado liga, pedestremente, as principais ruas do núcleo antigo da vila serrana «de uma forma expedita, segura e transversal, e encaminhar os pedestrianistas para o início de seis trilhos verdes de Manteigas».