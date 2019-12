Mais um Magusto da Velha em Aldeia Viçosa

Reza a lenda que, no século XVII, uma Velha muito abastada e proprietária da grande “Quinta do Lagar de Azeite”, na povoação de Porco, deixou um Testamento à Igreja no qual havia a “obrigaçom” de distribuir castanhas (o alimento principal à época) e vinho ao povo. Em troca da dávida o povo tinha que rezar “um Padre Nosso” na Igreja pela sua alma.

A tradição ainda é o que era e, mais uma vez, Aldeia Viçosa (antes denominada Porco) vai receber o tradicional Magusto da Velha, no dia 26 de dezembro. Na data a seguir ao Natal vão ser lançados da Torre da Igreja 150 quilos de castanhas e distribuídos 50 litros de vinho pelo povo, após a Missa pela Alma da Velha, às 14h30. O evento é realizado em parceria com o Município da Guarda.