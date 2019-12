Guarda: Queda de árvore danifica cinco veículos

Uma árvore de grande porte caiu hoje na Avenida Cidade de Salamanca, na Guarda, devido às fortes rajadas de vento e ao mau tempo que se tem feito sentir. O incidente aconteceu pouco depois das 14 horas, e provocou graves danos em pelo menos cinco viaturas (uma carrinha “pick-up” e quatro automóveis). Não houve feridos.

A Proteção Civil Municipal, por razões de segurança, cortou a via ao trânsito.

Há instantes foi feita uma análise das restantes árvores que ali existem na presença do Vice-presidente da autarquia Sérgio Costa, e do Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, que coordenaram os trabalhos de remição das árvores no local.

Após a ponderação dos responsáveis e autoridades competentes foi decidido que seriam cortadas mais duas árvores, a título de prevenção. Os trabalhos de corte estão ainda a decorrer neste momento e não se sabe quando a via será reaberta ao trânsito.

