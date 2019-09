Manteigas é o município da região que mais recicla, segundo a Resiestrela.

De acordo com o ranking per capita do primeiro semestre de 2019 – relativo ao serviço de recolha de materiais recicláveis nos 14 municípios abrangidos pelo sistema multimunicipal – o concelho serrano atingiu 25,57 quilos reciclados por habitante, neste período. Este volume de resíduos refere-se a 13,03 kg de vidro, 8,06 kg de papel/cartão e 4,49 kg de plástico.

Tendo em conta os valores positivos, o município de Manteigas afirma ser «o único concelho da região que irá atingir os objetivos inscritos no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU) 2020 antes do prazo, ou seja, 40 kg/habitante/ano, de acordo com a estimativa para o ano de 2019», de acordo com nota enviada pela autarquia.

Os bons resultados, divulgados pela Resiestrela devem-se, segundo a Câmara Municipal, à realização de ações de educação ambiental, «à disponibilização de uma eficaz rede de distribuição de eco-pontos pelo concelho» e ainda «a uma consciencialização crescente dos manteiguenses de que a relação do espaço urbano com o espaço natural é fundamental para a sustentabilidade social, económica e ambiental da sua terra», segundo a mesma nota.