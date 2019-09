Desafio “The Castltes Quest” parte de Sortelha

Arranca no sábado a terceira edição do “The Castles Quest”, onde os cicloturistas são desafiados a descobrir as Aldeias Históricas até dia 22.

Este ano estão inscritos 40 aventureiros que vão percorrer os caminhos da GR 22, a grande rota que liga as 12 aldeias desta rede que une história, património e natureza. Serão 560 quilómetros a completar em regime de aventura, uma vez que não há classificações. Os participantes só têm de passar por pontos pré-definidos nas 12 Aldeias Históricas, tendo um limite máximo de tempo para o fazer. A grande novidade deste ano está relacionada com uma melhoria significativa do traçado e dos serviços disponíveis ao longo do percurso. A sinalética da GR22 e das rotas circundantes foi aperfeiçoada para dar a conhecer os vários percursos e pontos de interesse deste destino turístico.

O “The Castles Quest” é efetuada em total autossuficiência, que pode ser vivida a solo ou em equipas, numa filosofia de “bikepacking”.

Há duas formas de enfrentar o desafio: uma aventura de oito dias, que começa no sábado e tem como limite o final no dia 22; e outra mais curta, de quatro dias e 330 quilómetros, entre 19 e 22 de setembro. Ambas as modalidades têm partida e chegada em Sortelha, no concelho do Sabugal. A atividade é promovida pelas Aldeias Históricas de Portugal, apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.