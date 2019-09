Trinta sopas para provar no Tortosendo este sábado

Mais de trinta receitas de sopas podem ser degustadas no evento gastronómico “Sopas do Tortosendo”, que se realiza este sábado no Parque S. Miguel, naquela vila do concelho da Covilhã.

A atividade tem início pelas 18 horas e é organizada pela Junta de Freguesia do Tortosendo, que promete animação de rua, tasquinhas, insufláveis para os mais pequenos e um espetáculo com Tiago Silva, que está a comemorar 20 anos de carreira. O “kit” do evento custa 3 euros e inclui malga, colher e duas senhas para sopas.