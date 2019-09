A exposição que assinala 30 anos da carreira de Carlos Adaixo foi ontem inaugurada no Castelo de Pinhel. A cerimónia coincidiu com recepção aos novos professores do município, por parte da autarquia.

Patente até 22 de setembro, a mostra revela obras emblemáticas do artista bem como novos trabalhos do professor, escritor e pintor guardense, que se dedica às artes plásticas desde 1989.

Veja as fotos da sessão de inauguração abaixo:

Fotos: Carlos Adaixo