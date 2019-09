Detido por violência doméstica em Pinhel

Foi ontem detido, no concelho de Pinhel, um homem de 41 anos pelo crime de violência doméstica.

Segundo comunicado enviado pelo Comando Territorial da Guarda, «na sequência das agressões por parte do seu ex-marido, a vítima de 28 anos, conseguiu fugir da residência e dar o alerta à GNR para a presença do seu ex-marido munido de uma arma branca e com um comportamento bastante agressivo».

Os militares da GNR de Pinhel deslocaram-se «de imediato à residência onde se encontrava o agressor», levando a cabo a detenção.

O suspeito permaneceu detido nas instalações da GNR da Guarda até ao dia de ontem, quando foi presente no Tribunal Judicial de Pinhel. Como medida de coação o indivíduo ficou agora proibido de ter qualquer contacto com a vítima.